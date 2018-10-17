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    Ведущая лизинговая компания Азербайджана ликвидируется

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Azəri Faktorinq və Lizinq Şirkəti" объявило о своей ликвидации.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на специальный выпуск газеты "Вергиляр" министерства налогов.

    По информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Наримановский район, пр. Гейдара Алиева, 80/1, кв. 39.

    Напомним, что ЗАО "Azəri Faktorinq və Lizinq Şirkəti" учреждено в 2006 году. Его уставный капитал составляет 400 тыс. манатов.

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