Ведущая лизинговая компания Азербайджана ликвидируется

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Azəri Faktorinq və Lizinq Şirkəti" объявило о своей ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на специальный выпуск газеты "Вергиляр" министерства налогов.

По информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Наримановский район, пр. Гейдара Алиева, 80/1, кв. 39.

Напомним, что ЗАО "Azəri Faktorinq və Lizinq Şirkəti" учреждено в 2006 году. Его уставный капитал составляет 400 тыс. манатов.