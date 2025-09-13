Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Ведомства представят в Кабмин материалы по проекту бюджета на 2026 год

    Финансы
    • 13 сентября, 2025
    • 16:11
    Ведомства представят в Кабмин материалы по проекту бюджета на 2026 год

    Экономический совет по итогам сегодняшнего заседания поручил профильным структурам представить в Кабинет министров все документы и информацию, входящие в бюджетный пакет на 2026 год.

    Как сообщили Report в Кабмине, заседание совета состоялось сегодня под председательством главы правительства Али Асадова.

    На следующем этапе документы будут представлены президенту Азербайджана.

    Отметим, что доходы государственного бюджета на 2025 год прогнозируются на уровне 38,356 млрд манатов, расходы - 41,407 млрд манатов, дефицит бюджета - 3,051 млрд манатов.          

    Кабмин бюджет Экономический совет
    2026-cı ilin büdcə zərfinin Nazirlər Kabinetinə təqdim olunması üçün tapşırıqlar verilib
    Materials on Azerbaijan's draft budget for 2026 to be submitted to Cabinet of Ministers

    Последние новости

    17:42

    НАТО перебрасывает войска и технику в Литву в рамках учений

    Другие страны
    17:41

    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование Пакистану

    Армия
    17:22
    Фото

    В село Дашбулаг прибыла первая группа жителей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    17:04

    Азербайджан раскрыл расходы на импорт цемента, стекла, керамики из Турции

    Бизнес
    16:25

    СМИ: Египет возрождает идею создания арабских сил по образцу НАТО

    Другие страны
    16:11

    Ведомства представят в Кабмин материалы по проекту бюджета на 2026 год

    Финансы
    16:07

    В правительстве обсудили вопросы восстановления Карабаха и Восточного Зангезура

    Финансы
    16:01

    Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились в 4 раза

    Промышленность
    15:58
    Фото

    Экономический совет Азербайджана обсудил бюджетные прогнозы на 2026 год

    Финансы
    Лента новостей