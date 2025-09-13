Ведомства представят в Кабмин материалы по проекту бюджета на 2026 год
- 13 сентября, 2025
- 16:11
Экономический совет по итогам сегодняшнего заседания поручил профильным структурам представить в Кабинет министров все документы и информацию, входящие в бюджетный пакет на 2026 год.
Как сообщили Report в Кабмине, заседание совета состоялось сегодня под председательством главы правительства Али Асадова.
На следующем этапе документы будут представлены президенту Азербайджана.
Отметим, что доходы государственного бюджета на 2025 год прогнозируются на уровне 38,356 млрд манатов, расходы - 41,407 млрд манатов, дефицит бюджета - 3,051 млрд манатов.
