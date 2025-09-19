Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    ВБ выделил грант на проект управления твердыми бытовыми отходами на Абшероне

    Финансы
    • 19 сентября, 2025
    • 11:57
    ВБ выделил грант на проект управления твердыми бытовыми отходами на Абшероне

    Всемирный банк выделил Азербайджану грант в размере $505 тыс. для подготовки проекта "Жизнеспособный Баку".

    Как сообщает Report, заказчиком 6-месячного проекта выступает Министерство экономики.

    Средства будут направлены на разработку технико-экономического обоснования создания единой системы управления твердыми бытовыми отходами на Абшероне.

    Часть гранта будет направлена на консультационные услуги. Специалисты пересмотрят существующее обоснование, проведут дополнительные анализы и подготовят обновленный вариант, включая инвестиционные сценарии и финансово-экономические расчеты.

    Начало работ намечено на ноябрь 2025 года.

    Лента новостей