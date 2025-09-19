ВБ выделил грант на проект управления твердыми бытовыми отходами на Абшероне
Финансы
- 19 сентября, 2025
- 11:57
Всемирный банк выделил Азербайджану грант в размере $505 тыс. для подготовки проекта "Жизнеспособный Баку".
Как сообщает Report, заказчиком 6-месячного проекта выступает Министерство экономики.
Средства будут направлены на разработку технико-экономического обоснования создания единой системы управления твердыми бытовыми отходами на Абшероне.
Часть гранта будет направлена на консультационные услуги. Специалисты пересмотрят существующее обоснование, проведут дополнительные анализы и подготовят обновленный вариант, включая инвестиционные сценарии и финансово-экономические расчеты.
Начало работ намечено на ноябрь 2025 года.
