ВБ выделил грант на проект управления твердыми бытовыми отходами на Абшероне

Всемирный банк выделил Азербайджану грант в размере $505 тыс. для подготовки проекта "Жизнеспособный Баку".

Как сообщает Report, заказчиком 6-месячного проекта выступает Министерство экономики.

Средства будут направлены на разработку технико-экономического обоснования создания единой системы управления твердыми бытовыми отходами на Абшероне.

Часть гранта будет направлена на консультационные услуги. Специалисты пересмотрят существующее обоснование, проведут дополнительные анализы и подготовят обновленный вариант, включая инвестиционные сценарии и финансово-экономические расчеты.

Начало работ намечено на ноябрь 2025 года.