ВБ выделил $2 млн на подготовку проекта устойчивого развития Баку

Всемирный банк (ВБ) предоставил правительству Азербайджана грант в размере до 2 млн долларов США на подготовку проекта "Livable Baku" по улучшению качества городской среды, устойчивости к катастрофам и климатическим рискам инфраструктуры в Баку.

Всемирный банк (ВБ) предоставил правительству Азербайджана грант в размере до 2 млн долларов США на подготовку проекта "Livable Baku" по улучшению качества городской среды, устойчивости к катастрофам и климатическим рискам инфраструктуры в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ВБ. Средства предоставлены по линии Международного банка реконструкции и развития (структурное подразделение ВБ).

Грант предоставляется на подготовку технико-экономического обоснования, исследование по рекультивации загрязненных природных озер, очистки нефтезагрязненных территорий, проектирование объектов управления твердыми отходами (полигоны, станции перевалки отходов).

В рамках подготовки к проекту также должна быть проведена оценка воздействия на окружающую среду.

Грант покрывает расходы на консалтинг, обучение, операционные расходы и предусматривает финансирование 100% допустимых затрат, включая налоги.

Срок действия технического содействия - до 31 декабря 2026 года. Исполнителем проекта выступает Министерство экономики Азербайджана.