ВБ сохранил прогнозы роста экономики Азербайджана на 2026-2027 годы

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026 году на уровне 1,8%, в 2027 году - 1,7%.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске доклада ВБ "Перспективы мировой экономики". Прогнозы остались неизменными по сравнению с октябрьскими оценками.

По оценкам банка, в 2025 году экономика Азербайджана выросла на 1,9%.

Согласно прогнозам ВБ, совокупный рост ВВП стран Южного Кавказа в 2026 году составит 3,3%, в 2027 году - 3,1%.

В отчете отмечается, что в Азербайджане экономическая активность будет сдерживаться снижением объемов добычи углеводородов, падением мировых цен на нефть и ужесточением бюджетной политики. "В Армении и Грузии ожидается замедление частного потребления по мере нормализации экономической активности после высокого базового уровня, тогда как ослабление денежных переводов и снижение экспортных доходов окажут давление на текущие счета", - подчеркивает банк.

Напомним, что Министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2026 году на уровне 2,9%, в 2027 году - 3,3%.

Оценки международных рейтинговых агентств различаются: S&P Global ожидает рост в 2026 году на уровне 2%, Fitch Ratings - 2,5%, Moody`s - 2,5%.

Азиатский банк развития прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на уровне 2%, Европейский банк реконструкции и развития - 2,5%, ING Group - 2,8% в 2026 году и 2% в 2027 году.

По оценкам ООН, экономический рост Азербайджана в 2026 году составит 2,7%, в 2027 году - 2,6%.

В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, а в январе-ноябре 2025 года - на 1,6%.