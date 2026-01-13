Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ВБ сохранил прогнозы роста экономики Азербайджана на 2026-2027 годы

    Финансы
    • 13 января, 2026
    • 21:48
    ВБ сохранил прогнозы роста экономики Азербайджана на 2026-2027 годы

    Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026 году на уровне 1,8%, в 2027 году - 1,7%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске доклада ВБ "Перспективы мировой экономики". Прогнозы остались неизменными по сравнению с октябрьскими оценками.

    По оценкам банка, в 2025 году экономика Азербайджана выросла на 1,9%.

    Согласно прогнозам ВБ, совокупный рост ВВП стран Южного Кавказа в 2026 году составит 3,3%, в 2027 году - 3,1%.

    В отчете отмечается, что в Азербайджане экономическая активность будет сдерживаться снижением объемов добычи углеводородов, падением мировых цен на нефть и ужесточением бюджетной политики. "В Армении и Грузии ожидается замедление частного потребления по мере нормализации экономической активности после высокого базового уровня, тогда как ослабление денежных переводов и снижение экспортных доходов окажут давление на текущие счета", - подчеркивает банк.

    Напомним, что Министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2026 году на уровне 2,9%, в 2027 году - 3,3%.

    Оценки международных рейтинговых агентств различаются: S&P Global ожидает рост в 2026 году на уровне 2%, Fitch Ratings - 2,5%, Moody`s - 2,5%.

    Азиатский банк развития прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на уровне 2%, Европейский банк реконструкции и развития - 2,5%, ING Group - 2,8% в 2026 году и 2% в 2027 году.

    По оценкам ООН, экономический рост Азербайджана в 2026 году составит 2,7%, в 2027 году - 2,6%.

    В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, а в январе-ноябре 2025 года - на 1,6%.

    Азербайджан Всемирный банк экономический рост

    Последние новости

    22:07

    Доля социальных расходов в госбюджете составляет 41,1 %

    Социальная защита
    21:57

    Министр: Реализованные в Азербайджане c 2019 по 2025 год соцпакеты охватили 4 млн граждан

    Социальная защита
    21:51

    ВБ: Исход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном важен для экономических перспектив региона

    Экономика
    21:48

    ВБ сохранил прогнозы роста экономики Азербайджана на 2026-2027 годы

    Финансы
    21:39

    Стармер может войти в совет по управлению сектором Газа

    Другие страны
    21:36
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился с жителями сел Агдеринского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    21:36

    В Азербайджане объем средств, выделяемых на адресную социальную помощь, увеличен в четыре раза

    Социальная защита
    21:25

    Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть марки Brent до $55,87

    Энергетика
    21:12

    Саар: Израиль разрывает связи с рядом структур ООН

    Другие страны
    Лента новостей