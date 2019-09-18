Всемирный банк предупредил о риске роста бедности в развивающихся странах

Медленный экономический рост и нехватка инвестиций могут привести к росту бедности в ряде развивающихся стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас, выступая в вашингтонском Институте Петерсона.

«Сочетания медленного роста и слабого инвестирования в развивающихся странах создает вероятность того, что уровень бедности в нескольких странах возрастет, а многих целей Всемирного банка по снижению бедности не удастся достичь», — сказал Мэлпас.

«Сокращение бедности тесно связано с ростом в развивающихся странах, что в свою очередь связано с ростом в развитых странах и ориентированной на рост политикой в [развивающихся] странах», — добавил он.

Согласно июньскому докладу ВБ, в 2020 году темпы роста экономики стран с низким уровнем дохода, как ожидается, повысятся до 6% по сравнению с 5,4% в 2019 году. Однако, как считают специалисты, «этого по-прежнему недостаточно для существенного сокращения масштабов бедности».

В октябре 2018 года ВБ сообщал, что почти половина населения земного шара, или 3,4 млрд человек, живет менее чем на 5,5 доллара в день.