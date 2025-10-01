ВБ предложил Азербайджану новые решения для эффективного управления водой

Всемирный банк (ВБ) готов содействовать Азербайджану в привлечении финансирования и поиске инновационных решений для более эффективного управления водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом заявила страновой менеджер ВБ по Азербайджану Штефани Штальмайстер (Stefanie Stallmeister) в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

По ее словам, одним из ключевых направлений работы банка является внедрение систем орошения, позволяющих экономить воду и повышать продуктивность ее использования.

"Инновационные системы орошения могут сыграть важную роль в достижении этой двойной цели. Капельное орошение или спринклерные системы гораздо эффективнее и способны сократить потребление воды на 40-60% по сравнению с традиционным затопительным методом. Поэтому мы активно продвигаем, поддерживаем и рекомендуем странам именно такие решения", - сказала Ш. Штальмайстер.

Она подчеркнула, что любые меры должны реализовываться комплексно - в увязке с национальной стратегией и нормативной базой. При этом особое значение имеет финансирование и привлечение частного сектора.

"Капельное орошение, солнечные насосы или модернизация ирригационных систем требуют значительных первоначальных вложений. Для мелких фермеров такие инвестиции зачастую недоступны. Именно поэтому мы видим критическую роль финансирования и поиска инновационных финансовых решений. Всемирный банк может привнести партнерства с частным сектором, новые технологии и опыт, накопленный в других странах, чтобы сделать переход возможным", - добавила страновой менеджер.