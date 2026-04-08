ВБ улучшил оценку экономического роста Азербайджана на 2026-2027гг

Всемирный банк (ВБ) ожидает увеличение ВВП Азербайджана в 2026 году на 2%, а в 2027 году - на 1,8%.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске доклада ВБ об экономических перспективах региона Европы и Центральной Азии.

По сравнению с январскими оценками прогнозы были пересмотрены в сторону повышения - на 0,2 процентных пункта и 0,1 процентных пункта соответственно.

Банк напомнил, что в 2025 году рост экономики Азербайджана составил 1,4%.

ВБ также прогнозирует, что общий рост ВВП государств Южного Кавказа в 2026 и 2027 годах достигнет 3,4% ежегодно. В докладе подчеркивается, что в Азербайджане нормализация инвестиционных расходов вследствие ужесточения фискальной политики, а также значительное сокращение объемов нефтедобычи обусловили снижение темпов экономического роста до 1,4% в 2025 году - это почти в три раза меньше показателя 2024 года.

"Рост реального кредитования в минувшем году несколько замедлился на фоне охлаждения быстрых темпов расширения в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Ужесточение макропруденциальных мер в ряде стран, в том числе в Азербайджане и Грузии, наряду с более жесткой денежно-кредитной политикой (как в Казахстане и Румынии) ограничило потребительское кредитование", - указывается в докладе ВБ.

Эксперты констатируют, что бюджетный профицит в Азербайджане заметно сократился вследствие уменьшения поступлений от углеводородного сектора. "На протяжении последних двух десятилетий экономика большинства государств региона стала менее диверсифицированной и более зависимой от природных ресурсов. В частности, в Азербайджане удельный вес горнодобывающего сектора в структуре ВВП к 2020 году практически не претерпел изменений и составил порядка 30% - аналогично уровню начала 2000-х годов", - отмечается в отчете.