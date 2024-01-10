ВБ огласил прогнозы экономического роста в Азербайджане на 2024-2025 годы

По прогнозам Всемирного банка (ВБ) ВВП Азербайджана в 2024 году увеличится на 2,4%, а в 2025 году – 2,5%.

По прогнозам Всемирного банка (ВБ) ВВП Азербайджана в 2024 году увеличится на 2,4%, а в 2025 году – 2,5%.

Как передает Report, об этом говорится в январском докладе ВБ "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects).

По сравнению с июньским докладом прогнозы на 0,1 процентных пункта ниже, а с октябрьским - совпадают.

Как отмечает ВБ, на Южном Кавказе рост останется стабильным на уровне 3,3% в год в 2024-2025 годах.

"Хотя ожидается дальнейшее сокращение притока денежных переводов из России, реэкспорт и туризм будут продолжать поддерживать экономическую активность. Однако долгосрочному росту по-прежнему будут препятствовать зависимость от сырьевых товаров, слабость транспортных связей и логистики, а также возможная продолжающаяся геополитическая напряженность между Арменией и Азербайджаном. Прогнозируется, что в 2024–2025 годах рост в Центральной Азии будет в целом останется стабильным на уровне около 4,8% в год, что является самым высоким показателем среди субрегионов.

Ожидается, что все еще высокие цены на сырьевые товары, устойчивость потребителей в ожидании снижения инфляции и устойчивый рост экспорта, обусловленный ростом мощностей по добыче нефти в Казахстане, будут способствовать этой активности", - говорится в докладе.

ВБ полагает, что, извлекая выгоду из растущих мощностей по добыче нефти в Казахстане, они поддержат эту деятельность: "Ожидается, что отвлечение торговли, вызванное вторжением в Украину и ведущее к увеличению экспорта в регион из стран, которые сократили свой экспорт в Россию, сохранится. Поток денежных переводов из России сократится, но останется значительно выше уровня, существовавшего до вторжения".