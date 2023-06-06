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ВБ огласил прогнозы экономического роста в Азербайджане до 2025 года

ВБ огласил прогнозы экономического роста в Азербайджане до 2025 года Темпы роста ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозируются на уровне 2,2%, что по сравнению с январскими ожиданиями на 0,6 процентных пункта ниже.
Финансы
6 июня 2023 г. 20:10
ВБ огласил прогнозы экономического роста в Азербайджане до 2025 года

Темпы роста ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозируются на уровне 2,2%, что по сравнению с январскими ожиданиями на 0,6 процентных пункта ниже.

Как передает Report, такие прогнозы приводятся в опубликованном сегодня июньском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы развития мировой экономики".

Согласно докладу ВБ, рост ВВП Азербайджана в 2024 году составят 2,5% (январский прогноз – 2,6%), а в 2025 году – 2,6%.

Согласно обновленным прогнозам правительства Азербайджана, номинальный объем ВВП на 2023 год оценивается в 111,6 млрд манатов (первоначальный прогноз - 106 млрд манатов), реальный рост - 1,8% (2,7%).

В том числе номинальный объем ненефтяного ВВП прогнозируется на уровне 77,7 млрд манатов (первоначальный прогноз - 73,3 млрд манатов), реальный рост - 4,9% (4,5%).

Рост ВВП Азербайджана в 2022 году составил 4,6%, в том числе ненефтяной сектор вырос на 9,1%.

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Версия на английском языке WB publishes economic growth forecasts for Azerbaijan until 2025
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanda iqtisadi artım proqnozlarını açıqlayıb

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