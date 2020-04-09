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ВБ обновил прогнозы по странам Южного Кавказа

​ВБ обновил прогнозы по странам Южного Кавказа

© getty

Всемирный банк ожидает 3%-ный спад в 3 странах Южного Кавказа, включая Азербайджан, в 2020 году.

Как сообщает Report, это следует из опубликованного банком отчета European and Central Asia Economic Update.

Этот показатель сменится ростом на 0,3% в 2021 году. В январском отчете банка отмечалось, что в странах региона ожидается рост на 0,1% к 2020 году и на 3,4% к 2021 году.

Согласно сценарию отрицательного роста, страны Южного Кавказа в 2020 году ожидает спад на 4%, а в 2021 году - на 0,9%. В том же сценарии, объявленном в январе этого года, ожидался спад на 0,9% в этом году и рост на 2,2% в 2021 году.

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