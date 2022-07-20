О нас

ВБ: На фоне более слабого спроса продажи инвалюты в Азербайджане сократились

ВБ: На фоне более слабого спроса продажи инвалюты в Азербайджане сократились Продажи иностранной валюты Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) в июне еще больше замедлились до 278 млн долларов США, что на 11% меньше, чем год назад, на фоне более слабого спроса на иностранную валюту.
Финансы
20 июля 2022 г. 17:09
ВБ: На фоне более слабого спроса продажи инвалюты в Азербайджане сократились

Продажи иностранной валюты Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) в июне еще больше замедлились до 278 млн долларов США, что на 11% меньше, чем год назад, на фоне более слабого спроса на иностранную валюту.

Ка передает Report со ссылкой на опубликованный Всемирным банком (ВБ) июльский бюллетень по экономическому обзору Азербайджана, это позволило Центробанку в июне нарастить резервы (рост на 2% по сравнению с маем) и покрыть 6,2-месячный импорт.

"Положительное сальдо торгового баланса продолжало увеличиваться, поскольку рост экспорта опережал рост импорта. Экспорт более чем удвоился в мае по сравнению с прошлым годом, в основном за счет экспорта энергоносителей, который существенно увеличился как в объеме, так и в цене. В мае экспортная цена на природный газ поднялась до 816,6 долларов США, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Экспорт неэнергетического сектора за год увеличился на 10%. Напротив, импорт увеличился на 26,7% в мае в соответствии с укреплением внутреннего спроса, в результате чего совокупный рост импорта за первые пять месяцев года составил 17%. Положительное сальдо торгового баланса выросло до 34,4% ВВП в течение января-мая, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в обзоре.

ВБ также подчеркнул, что денежные переводы в мае увеличились в 3,6 раза (в годовом исчислении) в основном за счет притока из России.

Экономисты ВБ также обратили внимание на поправки в государственный бюджет на 2022 год, которые были утверждены 29 июня.

"Прогнозируется, что доходы увеличатся на 8,8% в номинальном выражении по сравнению с предыдущими прогнозами. Это увеличение отражает более высокие прогнозируемые налоговые поступления, в связи с ожидаемой более высокой активностью и более высокими налоговыми поступлениями от нефтяных компаний, поскольку базовая цена на нефть в госбюджете увеличена с 50 до 85 долларов США за баррель. На фоне более высокой собираемости доходов трансферты из Госнефтефонда планируется сократить на 9,4%. При этом расходы бюджета были пересмотрены в сторону увеличения на 8,1%. Более половины прироста расходов будет направлено на государственные инвестиции в связи с работами по реконструкции, а остальная часть пойдет на оборону, социальную защиту и меры продовольственной безопасности.

Дефицит пересмотренного бюджета оценивается в 2,7% ВВП в 2022 году", - говорится в бюллетене.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке WB: FX sales in Azerbaijan down amidst weaker demand

Самое читаемое

Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi