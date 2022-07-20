ВБ: На фоне более слабого спроса продажи инвалюты в Азербайджане сократились

Продажи иностранной валюты Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) в июне еще больше замедлились до 278 млн долларов США, что на 11% меньше, чем год назад, на фоне более слабого спроса на иностранную валюту.

Продажи иностранной валюты Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) в июне еще больше замедлились до 278 млн долларов США, что на 11% меньше, чем год назад, на фоне более слабого спроса на иностранную валюту.

Ка передает Report со ссылкой на опубликованный Всемирным банком (ВБ) июльский бюллетень по экономическому обзору Азербайджана, это позволило Центробанку в июне нарастить резервы (рост на 2% по сравнению с маем) и покрыть 6,2-месячный импорт.

"Положительное сальдо торгового баланса продолжало увеличиваться, поскольку рост экспорта опережал рост импорта. Экспорт более чем удвоился в мае по сравнению с прошлым годом, в основном за счет экспорта энергоносителей, который существенно увеличился как в объеме, так и в цене. В мае экспортная цена на природный газ поднялась до 816,6 долларов США, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Экспорт неэнергетического сектора за год увеличился на 10%. Напротив, импорт увеличился на 26,7% в мае в соответствии с укреплением внутреннего спроса, в результате чего совокупный рост импорта за первые пять месяцев года составил 17%. Положительное сальдо торгового баланса выросло до 34,4% ВВП в течение января-мая, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в обзоре.

ВБ также подчеркнул, что денежные переводы в мае увеличились в 3,6 раза (в годовом исчислении) в основном за счет притока из России.

Экономисты ВБ также обратили внимание на поправки в государственный бюджет на 2022 год, которые были утверждены 29 июня.

"Прогнозируется, что доходы увеличатся на 8,8% в номинальном выражении по сравнению с предыдущими прогнозами. Это увеличение отражает более высокие прогнозируемые налоговые поступления, в связи с ожидаемой более высокой активностью и более высокими налоговыми поступлениями от нефтяных компаний, поскольку базовая цена на нефть в госбюджете увеличена с 50 до 85 долларов США за баррель. На фоне более высокой собираемости доходов трансферты из Госнефтефонда планируется сократить на 9,4%. При этом расходы бюджета были пересмотрены в сторону увеличения на 8,1%. Более половины прироста расходов будет направлено на государственные инвестиции в связи с работами по реконструкции, а остальная часть пойдет на оборону, социальную защиту и меры продовольственной безопасности.

Дефицит пересмотренного бюджета оценивается в 2,7% ВВП в 2022 году", - говорится в бюллетене.