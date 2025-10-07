ВБ: Экономика Азербайджана вырастет в среднем на 1,8% в 2025-2027 годах

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,9% в 2025 году, 1,8% в 2026 году и 1,7% в 2027 году.

Как сообщает Report со ссылкой на обновленный отчет ВБ, по сравнению с июньским прогнозом 2025 года, темпы роста ВВП снижены: на 0,7 процентного пункта по текущему году, на 0,6 п.п. - по 2026 году и также на 0,6 п.п. - по 2027 году.

В среднем, рост ВВП Азербайджана в 2025-2027 годах прогнозируется на уровне 1,8%.

Согласно документу, в Центральной Азии рост экономики, вероятно, ускорится до 5,9% в 2025 году с 5,7% годом ранее, чему будут способствовать увеличение добычи нефти в Казахстане, устойчивые инвестиции и высокие объемы денежных переводов.

В странах Южного Кавказа, напротив, ожидается замедление роста до 3,7% в 2025 году с 5,7% в 2024-м. Всемирный банк прогнозирует, что в 2026-2027 годах экономический рост в Южном Кавказе замедлится до чуть более 3%.

Авторы отчета отмечают, что в странах региона Европы и Центральной Азии, экспортирующих нефть, на торговые потоки оказывают влияние падение мировых цен на энергоносители и снижение глобального спроса.

"В целом, энергетический экспорт составляет около 85% всего экспорта товаров Азербайджана и более 50% - Казахстана и России", - отмечается в отчете.

Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана рост ВВП ожидается на уровне 3% в 2025 году, 2,9% в 2026 году и 3,6% в 2027 году.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает рост в 2025-2026гг на уровне 2% в год, Fitch Ratings - 3,5% в 2025 году и 2,5% в 2026 году, Moody"s - 2,5% в год.

Международный валютный фонд на 2025-2026гг прогнозирует рост на 3,5% и 2,5% соответственно, а Европейский банк реконструкции и развития - в 2025 году на 3%, в 2026 году - 2,5%. Азиатский банк развития рост в ближайшие два года прогнозирует на уровне 2,4% и 2% соответственно, крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,5% в 2025 году и 2,8% в 2026 году.

В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, а в январе-августе 2025 года - на 1%.