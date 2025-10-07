Dünya Bankı: Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025-2027-ci illərdə orta hesabla 1,8 % artacaq
- 07 oktyabr, 2025
- 18:17
Dünya Bankı Azərbaycan iqtisadiyyatının 2025-ci ildə 1,9 %, 2026-cı ildə 1,8 % və 2027-ci ildə 1,7 % artacağını proqnozlaşdırır.
"Report" Dünya Bankının yenilənmiş hesabatına istinadən xəbər verir ki, 2025-ci ilin iyun proqnozu ilə müqayisədə cari ildə ÜDM-in artım tempi 0,7 faiz bəndi, 2026-cı ildə 0,6 faiz bəndi, 2027-ci ildə 0,6 faiz bəndi azalıb.
2025-2027-ci illərdə Azərbaycanda ÜDM-in 1,8 % artacağı proqnozlaşdırılır.
Sənədə əsasən, 2025-ci ildə Mərkəzi Asiyada iqtisadi artımın əvvəlki ildəki 5,7 %-dən 5,9 %-ə qədər sürətlənəcəyi ehtimal olunur ki, bu da Qazaxıstanda neft hasilatının artması, dayanıqlı investisiyalar və böyük həcmdə pul köçürmələri sayəsində mümkün olacaq.
Cənubi Qafqaz ölkələrində isə artımın 2024-cü ildəki 5,7 %-dən 2025-ci ildə 3,7 %-ə qədər yavaşlaması gözlənilir. Dünya Bankının proqnozuna görə, 2026-2027-ci illərdə Cənubi Qafqazda iqtisadi artım 3 %-dən bir qədər artıq səviyyəyə qədər yavaşlayacaq.
Hesabatın müəllifləri qeyd edirlər ki, enerji qiymətlərinin aşağı düşməsi və qlobal tələbatın azalması Avropa və Mərkəzi Asiya regionunun neft ixrac edən ölkələrində ticarət axınlarına təsir göstərir.
"Bütövlükdə, enerji ixracı Azərbaycanın ümumi əmtəə ixracının təxminən 85 %-ni, Qazaxıstan və Rusiyanın isə 50 %-dən çoxunu təşkil edir", - hesabatda qeyd olunur.
İqtisadiyyat Nazirliyi 2025-ci ildə ölkədə ÜDM-in 3 %, 2026-cı ildə 2,9 %, 2027-ci ildə 3,6 % artacağını proqnozlaşdırır.
Beynəlxalq reytinq agentliklərinin proqnozları fərqlənir: "S&P Global" 2025-2026-cı illərdə illik 2 %, "Fitch Ratings" 2025-ci ildə 3,5 % və 2026-cı ildə 2,5 %, "Moody's" isə illik 2,5 % səviyyəsində artım gözləyir.
Beynəlxalq Valyuta Fondu 2025-2026-cı illər üçün müvafiq olaraq 3,5 % və 2,5 %, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 2025-ci ildə 3 %, 2026-cı ildə 2,5 %, Asiya İnkişaf Bankı növbəti iki il üçün müvafiq olaraq 2,4 % və 2 %, Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group" isə 2025-ci ildə 1,5 %, 2026-cı ildə 2,8 % artım proqnozlaşdırır.
2024-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 4,1 %, 2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında isə 1 % artıb.