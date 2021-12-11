ВБ: Долларизация в банковском секторе Азербайджана остается стабильной на уровне 51%

В октябре текущего года кредитный портфель азербайджанских банков вырос на 2,9%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – на 11%.

В октябре текущего года кредитный портфель азербайджанских банков вырос на 2,9%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – на 11%.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном экономическом бюллетене Всемирного банка по Азербайджану "Azerbaıjan Monthly Economıc Update– December 2021".

"В октябре объем выданных банками бизнес-кредитов вырос на 82% в месячном выражении, потребительское кредитование сократилось на 29%. Уровень долларизации сохранился стабильным - 51%, при том, что депозитный портфель вырос за месяц на 1,6%, за год – на 16,4%. Прибыль банковского сектора выросла на 28%.

Курс маната остался стабильным, на уровне 1,7 маната за доллар США, при незначительном снижении продаж на валютном рынке. Государственный нефтяной фонд в октябре продал валюту из своих активов на сумму 540 миллионов долларов США, что на 3,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Валютные резервы Центробанка Азербайджана были стабильными в октябре и немного снизились в ноябре, но оставались на комфортном уровне для обеспечения покрытия импорта в течение 7,8 месяцев", - говорится в отчете.

По информации Центробанка, на 1 ноября текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 34 млрд 963,6 млн манатов, что на 13,95% больше соответствующего показателя прошлого года.

В структуре активов банков выданные клиентам чистые кредиты составили 14 млрд 819,8 млн манатов. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 12,8%, а доля кредитов в активах упала с 42,8% до 42,4%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 15,1%, до 30 млрд 028,8 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 23,8%, до 24 млрд 026,1 млн манатов.

Из них 8 млрд 713,8 млн манатов - вклады физических лиц, 15 млрд 312,3 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 12,3 %, а юридических лиц- на 31,5%.

Депозиты в иностранной валюте в банках по состоянию на 1 ноября текущего года составили 9 млрд 884,4 млн манатов, что на 0,8% больше в месячном сравнении, на 7% меньше по сравнению с состоянием на 1 января 2021 года, и на 2,3% меньше, чем 1 ноября прошлого года.

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана в январе-октябре текущего года составила 570,1 млн манатов, что на 19,3% больше соответствующего показателя прошлого года.