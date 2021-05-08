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ВБ: Диагностика частного сектора Азербайджана выявит сектора для будущих инвестиций

ВБ: Диагностика частного сектора Азербайджана выявит сектора для будущих инвестиций Это касается секторов, где наблюдается заметный рост в период глобальной пандемии и открывают новые возможности для экономического развития страны
Финансы
8 мая 2021 г. 12:30
ВБ: Диагностика частного сектора Азербайджана выявит сектора для будущих инвестиций

Всемирный банк (ВБ) готов ежегодно выделять Азербайджану кредиты на 300-500 млн долларов США по линии Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Как сообщили Report в банке, операции Группы Всемирного банка в Азербайджане регулируются утвержденной в 2015 году рамочной программой партнерства (CPF), срок действия которой продлен до 2021 финансового года (истекает 30 июня этого года).

Рамочная программа ВБ была рассчитана на 2016-2020 финансовые годы, однако после проведенного в 2020 году обзора эффективности CPF было принято решение о продление ее на год, подтвердив две приоритетные области. Это государственный сектор (управление и предоставление услуг) и экономическая конкурентоспособность, которая должна отвечать стратегическим целям снижения зависимости Азербайджана от нефтегазового сектора и повышения его устойчивости к внешним шокам через инвестиции в человеческий капитал, физическую инфраструктуру и более сильные институты.

В банке отметили, что с 2015 года ВБ профинансировал пять новых инвестиционных проектов на общую сумму 1,2 млрд долларов США, включая строительство Трансанатлийского газопровода (TANAP): «CPF обеспечивает достаточную гибкость для реагирования на возникающие потребности и приоритеты.

В этой связи программа Всемирного банка в Азербайджане на 2020 и 2021 финансовые годы не нуждалась в корректировке, как и пакет кредитования остается без изменений. В марте прошлого года было выделено дополнительное финансирование на проект развития судебных услуг и Smart-инфраструктуры и кредит на проект поддержки занятости, которые охватывают критически важные области во время и после пандемии и уделяют особое внимание созданию рабочих мест и цифровизации».

ВБ уточняет, что финансирование проекта «Судебные услуги и интеллектуальная инфраструктура» (50 млн долларов США) поддерживает цифровизацию и удаленный доступ, расширяющий возможности граждан для получения онлайн-услуг в условиях ограниченного доступа, что особенно актуально в контексте COVID-19.

Проект поддержки занятости (100 млн долларов США) способствует улучшению доступа к занятости и увеличению доходов и возможности генерации для вынужденных переселенцев, беженцев, женщин, молодежи, людей с ограниченными возможностями и тех, кто нуждается в социальной поддержке. Мероприятия проекта, такие как обучение навыкам, передача активов и соответствующие гранты, поддерживают средства к существованию, продвигают микропредприятия в контексте восстановления после COVID-19.

В банке подчеркнули, что программа "Умные деревни Южного Кавказа" разработала рамки для правительства для поддержки инклюзивного выздоровления от COVID-19, в частности, развития сельских районов, связанных с использованием цифровых технологий, и установления связи, а также для повышения эффективности, экологичности и использованию инфраструктурных подходов для лучшего восстановления.

Кроме того, запланированная диагностика национального частного сектора Азербайджана с акцентом на инфраструктуру ИКТ, финансовых технологий (FinTech) и социальную инфраструктуру (Soft Logistics), будет поддерживать эффективную разработку инициатив по восстановлению после COVID-19, инвестиции в сектора, где наблюдается заметный рост в период глобальной пандемии и открывают новые возможности для экономического развития страны.

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