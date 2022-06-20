ВБ: Азербайджан приступил к реформам в рамках среднесрочного прогнозирования расходов

Азербайджан с целью снижения зависимости от неустойчивых доходов от углеводородов и усовершенствования процесса составления бюджета при поддержке Всемирного банка (ВБ) и Швейцарского государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) иницииров

Азербайджан с целью снижения зависимости от неустойчивых доходов от углеводородов и усовершенствования процесса составления бюджета при поддержке Всемирного банка (ВБ) и Швейцарского государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) инициировал реформы в рамках программы среднесрочного прогнозирования расходов (MTEF).

Как передает Report со ссылкой на ВБ, целью этой программы является повышение эффективности, стратегической направленности и прозрачности государственных расходов в Азербайджане с целью повышения эффективности и устойчивости государственных расходов, а также стимулирования развития частного сектора.

ВБ подчеркнул, что усиление воздействия на государственные расходы будет осуществляться за счет более сильной налогово-бюджетной дисциплины для улучшения макроэкономического прогнозирования в среднесрочной перспективе, более высокого качества инфраструктурных услуг, создание экономичных и доступных активов и управление ими, улучшения стратегического направления, повышения эффективности и общей результативности государственных расходов на отраслевом уровне, а также повышения прозрачности и подотчетности бюджета.

Программа ориентирована на параллельную работу по четырем направлениям управления государственными финансами. Пятый сквозной компонент управления изменениями фокусируется на практических рекомендациях по проведению реформ, чтобы помочь заинтересованным сторонам понять необходимость изменений и мотивировать их к действию.

Первый компонент макрофискальной основы ориентирован на «общую картину» и устанавливает нисходящие параметры для реформирования бюджетного процесса. Он устанавливает макроэкономические цели для координации политики, планирования бюджета и определения приоритетов. Это повысит устойчивость государственных финансов, макроэкономическую стабильность и позволит более стратегически сосредоточить внимание на государственных расходах.

Второй компонент направлен на поддержку Министерства экономики в улучшении стратегического соответствия государственной инвестиционной программы, включая использование государственно-частного партнерства (ГЧП), потребностям страны. В частности, он будет стремиться продвигать передовой опыт в области управления государственными инвестициями.

Третий компонент направлен на оказание поддержки Министерству финансов и отраслевым министерствам в улучшении стратегической и результативной ориентации процесса составления бюджета путем сосредоточения внимания на наращивании потенциала для реализации существующих законов и постановлений в отношении MTEF. Это будет включать постепенное внедрение процессов, увязывающих финансирование с результатами.

Четвертый компонент прозрачности и подотчетности повысит качество и своевременность налогово-бюджетной информации. Он также будет поддерживать Счетную палату страны, которая играет центральную роль в обеспечении подотчетности при использовании государственных средств.

Пятый компонент управления изменениями будет поддерживать процесс корректировки по всей программе. Стратегия управления изменениями будет сопровождать реализацию реформ, которые потребуют усиления координации и сотрудничества между несколькими учреждениями.

"Программа возглавляется странами и работает в сотрудничестве с международными финансовыми агентствами и донорами, которые предоставляют консультации, техническую помощь и финансирование программ реформ или государственного бюджета в целом", - отмечает ВБ.