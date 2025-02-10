ВБ: Азербайджан может перейти в группу стран с высоким доходом при соблюдении принципа "трех И"

Принцип "трех И" откроет Азербайджану возможность перейти из группы стран со средним доходом в группу стран с высоким доходом.

Реализация принципа "трех И" позволит Азербайджану перейти в группу стран с высоким доходом.

Как сообщает Report, об этом заявила региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Роланд Прайс в ходе презентации ежегодного глобального отчета ВБ "Доклад о мировом развитии" (WDR) за 2024 год.

Р.Прайс подчеркнула, что образование и развитие компетенций играют ключевую роль в стимулировании инноваций и повышении производительности.

"В нашем докладе представлен так называемый принцип "трех И” — инвестиции, инфузия (распространение передовых знаний и технологий) и инновации. Это три ключевых аспекта, на которые мы делаем особый акцент. Во-первых, доклад призывает страны к улучшению инвестиционного климата, чтобы стимулировать приток как внутренних, так и иностранных инвестиций. Также подчеркивается необходимость инвестиций в повышение качества образования и развитие программ профессиональной подготовки, чтобы рабочая сила обладала навыками, востребованными в условиях стремительно меняющейся глобальной экономики», — отметила она.

По ее словам, во-вторых, важно дополнить благоприятный инвестиционный климат мерами, направленными на привлечение и распространение новых идей из-за рубежа. Она считает, что критически важно обеспечивать конкуренцию среди рыночных лидеров через интеграцию в глобальные рынки. "Эффективное управление и сильные институты необходимы для формирования благоприятной деловой среды и стимулирования распространения передовых технологий", - добавила она.

В-третьих, доклад рекомендует странам поддерживать исследования и разработки, развивать предпринимательство и создавать условия для активного внедрения технологий.

"Конкуренция и равные условия ведения бизнеса являются ключевыми факторами успеха как в распространении передовых знаний, так и в стимулировании инноваций. Все это, на мой взгляд, открывает перед Азербайджаном возможность осуществить переход из группы стран со средним доходом в группу стран с высоким доходом", — считает Прайс.