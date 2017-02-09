Валютные резервы Турции сократились на 1 млрд долларов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы Турции за неделю с 28 января по 3 февраля сократились на 377 млн долларов или 0,35% и составили 107,455 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Турции (TCMB), за отчетный период запасы золота в стране увеличились на 618 млн долларов или 4,04% и составили 15,933 млрд долларов. Валютные резервы сократились на 955 млн долларов или 0,08%, составив 91,522 млрд. По сравнению с показателем на 1 января 2017 года золотые резервы выросли на 13,39%, валютные сократились на 0,57%. Совокупные резервы по сравнению с началом года выросли на 1,28%.

Отметим, что запасы золота растут на фоне подорожания на глобальном золотом рынке.