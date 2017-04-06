Валютные резервы Саудовской Аравии резко истощаются

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Несмотря на повышение стоимости нефти на мировом рынке, процесс истощения валютных резервов Саудовской Аравии продолжается.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, чистый размер иностранных активов на балансе Центробанка Саудовской Аравии за последний год сокращался со средней скоростью 6.5 млрд долларов в месяц и сейчас составляет чуть более 500 млрд. Для сравнения, в 2014 году, когда цены на нефть превышали отметку 100 долларов за баррель, этот показатель достигал максимума на 737 млрд долларов. Согласно самым последним данным, в январе и феврале падение составило 11.8 млрд и 9.8 млрд долларов, соответственно.

По мнению экономистов инвестиционного банка EFG-Hermes, скорость сгорания финансовых ресурсов вызывает обеспокоенность, поскольку не демонстрирует никаких признаков замедления.

Отметим, что в 2016 году дефицит бюджета Саудовской Аравии вырос до 79 млрд долларов.

Аналитики Commerzbank AG пишут, что, тем не менее, у Саудовской Аравии остается пространство для маневров, и она не будет менять свою валютную политику или девальвировать риал до тех пор, пока показатель ее чистых иностранных активов не упадет под отметку 350 млрд долларов.