Валютные резервы Грузии достигли рекордного уровня

В январе-июле этого года экономика Грузии выросла на 8%, а Национальный банк страны увеличил валютные резервы на $1,3 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

По его словам, показатель экономического роста в стране считается самым высоким результатом не только в регионе, но и в Европе.

Премьер добавил, что Международный валютный фонд (МВФ) в прошлом месяце установил прогноз роста для Грузии на уровне 7,2%, однако текущая динамика показывает, что эта цифра может быть превышена.

Кобахидзе также отметил, что экономическая стабильность положительно повлияла и на национальную валюту: "За последние 7 месяцев лари укрепился по отношению к доллару на 15 тетри. На этом фоне Национальный банк Грузии в марте-июле увеличил валютные резервы на $1,3 млрд. Если учесть и август, мы верим, что резервы увеличатся более чем на $1,5 млрд. Это будет рекордным показателем для страны".