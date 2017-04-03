Валютные резервы центробанков мира сокращаются

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Мировые валютные резервы в последнем квартале 2016 года сократились на 266 млрд долларов или на 2,4% - с 11,059 трлн до 10,793 трлн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежеквартальном отчете Международного валютного фонда (МВФ) (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, COFER).

Отметим, что в этом отчете впервые отдельная строчка выделена под резервы в китайской валюте. Юань стал восьмой валютой, которая считается отдельно, наряду с долларом США, евро, японской иеной, британским фунтом стерлингов, австралийским долларом, канадским долларом, а также швейцарским франком.

В отчете также отмечается, что запасы в долларах США увеличились на 113 млрд долларов - до 5,05 трлн, в евро - снизились на 19 млрд долларов - до 1,56 трлн, в иенах - уменьшились на 14 млрд долларов - до 333 млрд. Запасы в юанях составили 84,5 млрд долларов.