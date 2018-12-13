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    Валютные резервы Центробанка Турции сократились

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы Центрального банка Турции за период с 30 ноября по 7 декабря сократились на 240 млн долларов, до 90,764 млрд долларов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

    По данным, за отчетный период валютные резервы регулятора снизились на 309 млн, до 71,391 млрд долларов, золотые запасы увеличились на 69 млн, до 19,373 млрд долларов.

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