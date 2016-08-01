Валютные резервы Центробанка Азербайджана сократились на 3%

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 августа 2016 года составил 4 163 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, валютные резервы по сравнению с показателем на 1 июля 2016 года сократились на 121 млн. долларов или 2,82%.

Отметим, что объем валютных резервов ЦБА сократился на 853,4 млн. долларов или 17,02% по сравнению с состоянием на 1 января 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение составило 4 338,6 млн. долларов или 51,03%.