    Валютные резервы Центробанка Турции достигли $183 млрд

    Финансы
    • 11 октября, 2025
    • 17:27
    Валютные резервы Центробанка Турции достигли $183 млрд

    Валютные резервы Центрального банка Турции увеличились и достигли $183 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании возглавляемой им Партии справедливости и развития в Ризе.

    Он отметил, что Турция, сохраняя прочные отношения с Западом, одновременно строит новые мосты с Востоком, в частности со странами Азии, и развивает сотрудничество.

    "Наше правительство ведет многополярную борьбу на разных фронтах одновременно. Наряду с решением экономических проблем внутри страны, мы прилагаем усилия для полного искоренения террористической угрозы в нашей стране. Мы добились определенного прогресса по обоим вопросам. Продолжается снижение инфляции. Растет наш экспорт. Продолжаются восстановительные работы в районах землетрясения. От Сирии до Газы, от Балкан до тюркских государств - везде мы действуем с миссией сильной Турции".

