İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Türkiyə Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları 183 milyard dollara çatıb

    Maliyyə
    • 11 oktyabr, 2025
    • 17:11
    Türkiyə Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları 183 milyard dollara çatıb

    Türkiyə Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları artaraq 183 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan rəhbərlik etdiyi AK Partiyanın Rizedəki iclasında bildirib.

    O qeyd edib ki, Türkiyə Qərblə köklü münasibətləri qorumaqla yanaşı, Şərqlə, xüsusilə Asiya ölkələri ilə yeni körpülər qurur və əməkdaşlığı inkişaf etdirir: "Hökumət olaraq çox fərqli cəbhələrdə, eyni vaxtda çoxqütblü mübarizə aparırıq. Daxildə iqtisadi problemləri həll etməklə yanaşı, ölkəmizdə terror bəlasını tamamilə aradan qaldırmağa səy göstəririk. Hər iki istiqamətdə müəyyən irəliləyiş əldə etmişik. İnflyasiyada azalma davam edir. İxracımız artır. Zəlzələ bölgələrində bərpa-quruculuq işləri davam etdirilir. Suriyadan Qəzzaya, Balkanlardan Türk dövlətlərinə qədər hər yerdə güclü Türkiyə missiyası ilə hərəkət edirik".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Mərkəzi Bankı
    Валютные резервы Центробанка Турции достигли $183 млрд

    Son xəbərlər

    18:23

    ABŞ-də baş verən atışmada 4 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:15

    Ərdoğan Qəzzaya səfər etmək niyyətindədir

    Region
    18:11

    Amerika qoşunları birbaşa Fələstin anklavına yerləşdirilməyəcək

    Digər ölkələr
    18:05

    Azərbaycan dörd ölkə ilə birgə hərbi təlim keçirəcək

    Hərbi
    18:02

    Lekornyu Fransanın partiya təsirindən azad hökumət formalaşdırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    17:55

    İsrail səfiri: Zaman keçdikcə daha çox insan vaxtilə didərgin düşdüyü doğma yurduna qayıdacaq

    Xarici siyasət
    17:50

    Serbiya Prezidenti: "Rusiyanın qazla bağlı mövqeyindən ciddi məyus olmuşuq"

    Energetika
    17:41

    Səudiyyə Ərəbistanı klubu "Real"ın futbolçusunu rekord məbləğ qarşılığında transfer edə bilər

    Futbol
    17:41

    Zelenski Tramplа Ukrayna HHM-nin gücləndirilməsi imkanlarını müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti