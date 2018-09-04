Валютные резервы Центрального банка Азербайджана вновь начали сокращаться

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 1 сентября этого года составили 5 503,5 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на структуру, это на 43,4 млн долларов или 0,8% меньше по сравнению с 1 августа.

Отметим, что валютные резервы ЦБА после четырехмесячного роста вновь демонстрируют сокращение.

Названный показатель по сравнению с началом года вырос на 168,9 млн долларов или 3,2%, за последний год на 402,3 млн долларов или 7,9%.