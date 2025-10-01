Валютные резервы ЦБА увеличились в сентябре примерно на 1%

Валютные резервы Центробанка Азербайджана по данным на сегодня составляют $11 млрд 310,5 млн, что на 0,5% больше по сравнению с 1 сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно данным, валютные резервы регулятора увеличились на 3,2% по сравнению с началом года, но уменьшились на 4,1% в годовом сравнении.