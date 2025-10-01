Валютные резервы ЦБА увеличились в сентябре примерно на 1%
Финансы
- 01 октября, 2025
- 15:35
Валютные резервы Центробанка Азербайджана по данным на сегодня составляют $11 млрд 310,5 млн, что на 0,5% больше по сравнению с 1 сентября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно данным, валютные резервы регулятора увеличились на 3,2% по сравнению с началом года, но уменьшились на 4,1% в годовом сравнении.
Последние новости
15:45
Эмиль Меджидов: Каспий может стать площадкой для создания "зеленого" транспортного стандартаИнфраструктура
15:38
На парковке аэропорта Хитроу загорелся электромобильДругие страны
15:38
Представитель AZAL: В Евразии выбросы от транспорта могут увеличиться до 30%Инфраструктура
15:37
Денежная база в Азербайджане в сентябре выросла на 2%Финансы
15:35
Валютные резервы ЦБА увеличились в сентябре примерно на 1%Финансы
15:32
В Госкомитете по градостроительству назвали приоритетом обеспечение климатической устойчивостиИнфраструктура
15:26
Эльвин Гаджиев: Инновационный центр в Нахчыване стимулирует развитие экосистемы - ЭКСКЛЮЗИВИКТ
15:24
В России хотят увеличить импорт бензина из Беларуси и снять пошлины на поставки из ряда странЭнергетика
15:23