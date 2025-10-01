Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Валютные резервы ЦБА увеличились в сентябре примерно на 1%

    Финансы
    • 01 октября, 2025
    • 15:35
    Валютные резервы ЦБА увеличились в сентябре примерно на 1%

    Валютные резервы Центробанка Азербайджана по данным на сегодня составляют $11 млрд 310,5 млн, что на 0,5% больше по сравнению с 1 сентября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Согласно данным, валютные резервы регулятора увеличились на 3,2% по сравнению с началом года, но уменьшились на 4,1% в годовом сравнении.

    ЦБА валютные резервы
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları sentyabrda 1 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    15:45

    Эмиль Меджидов: Каспий может стать площадкой для создания "зеленого" транспортного стандарта

    Инфраструктура
    15:38

    На парковке аэропорта Хитроу загорелся электромобиль

    Другие страны
    15:38

    Представитель AZAL: В Евразии выбросы от транспорта могут увеличиться до 30%

    Инфраструктура
    15:37

    Денежная база в Азербайджане в сентябре выросла на 2%

    Финансы
    15:35

    Валютные резервы ЦБА увеличились в сентябре примерно на 1%

    Финансы
    15:32

    В Госкомитете по градостроительству назвали приоритетом обеспечение климатической устойчивости

    Инфраструктура
    15:26

    Эльвин Гаджиев: Инновационный центр в Нахчыване стимулирует развитие экосистемы - ЭКСКЛЮЗИВ

    ИКТ
    15:24

    В России хотят увеличить импорт бензина из Беларуси и снять пошлины на поставки из ряда стран

    Энергетика
    15:23

    Глава ЕК: Для усиления военной помощи мы выделяем Украине €4 млрд - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей