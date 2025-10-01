İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları sentyabrda 1 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 15:18
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları sentyabrda 1 %-ə yaxın artıb

    Bu günə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 11 milyard 310,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,5 % çoxdur.

    AMB-nin valyuta ehtiyatları ilin əvvəlinə nisbətən 3,2 % artıb, son 1 ildə isə 4,1 % azalıb.

    Валютные резервы ЦБА увеличились в сентябре примерно на 1%

