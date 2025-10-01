Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları sentyabrda 1 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 01 oktyabr, 2025
- 15:18
Bu günə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 11 milyard 310,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,5 % çoxdur.
AMB-nin valyuta ehtiyatları ilin əvvəlinə nisbətən 3,2 % artıb, son 1 ildə isə 4,1 % azalıb.
