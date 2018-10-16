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    Валютные резервы Азербайджана увеличились

    ​На 1 октября эта цифра составила 44 522,2 млн долларов

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Валютные резервы Азербайджана на 1 октября этого года составили 44 522,2 млн долларов США.

    Как сообщает Report, из них 38 987,7 млн долларов или 87,57% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 534,5 млн долларов или 12,43% - Центробанка Азербайджана.

    В третьем квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 973,4 млн долларов или 2,24%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 951,6 млн долларов или 2,5%, ЦБА – 21,8 млн долларов или 0,4%.

    Объем валютных резервов страны вырос на 3 334,7 млн долларов или 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 2 967,7 млн долларов или 8,24%, ЦБА - 367 млн долларов или 7,1%.


    		 Валютные резервы Госнефтефонда (в млн долларов США) Валютные резервы Центробанка (в млн долларов США) Валютные резервы Азербайджана (в млн долларов США)
    01.10.2018 38 987,7 5 534,5 44 522,2
    01.07.2018 38 036,1 5 512,7 43 548,8
    01.04.2018 37 631,7 5 508,0 43 139,7
    01.01.2018 35 806,5 5 334,6 41 141,1
    01.10.2017 36 020,0 5 167,5 41 187,5
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