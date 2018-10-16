Валютные резервы Азербайджана увеличились

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Валютные резервы Азербайджана на 1 октября этого года составили 44 522,2 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 38 987,7 млн долларов или 87,57% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 534,5 млн долларов или 12,43% - Центробанка Азербайджана.

В третьем квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 973,4 млн долларов или 2,24%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 951,6 млн долларов или 2,5%, ЦБА – 21,8 млн долларов или 0,4%.

Объем валютных резервов страны вырос на 3 334,7 млн долларов или 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 2 967,7 млн долларов или 8,24%, ЦБА - 367 млн долларов или 7,1%.