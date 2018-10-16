Валютные резервы Азербайджана увеличились

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Валютные резервы Азербайджана на 1 октября этого года составили 44 522,2 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 38 987,7 млн долларов или 87,57% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 534,5 млн долларов или 12,43% - Центробанка Азербайджана.
В третьем квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 973,4 млн долларов или 2,24%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 951,6 млн долларов или 2,5%, ЦБА – 21,8 млн долларов или 0,4%.
Объем валютных резервов страны вырос на 3 334,7 млн долларов или 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 2 967,7 млн долларов или 8,24%, ЦБА - 367 млн долларов или 7,1%.
|Валютные резервы Госнефтефонда (в млн долларов США)
|Валютные резервы Центробанка (в млн долларов США)
|Валютные резервы Азербайджана (в млн долларов США)
|01.10.2018
|38 987,7
|5 534,5
|44 522,2
|01.07.2018
|38 036,1
|5 512,7
|43 548,8
|01.04.2018
|37 631,7
|5 508,0
|43 139,7
|01.01.2018
|35 806,5
|5 334,6
|41 141,1
|01.10.2017
|36 020,0
|5 167,5
|41 187,5
Namiq HüseynovАвтор новости
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