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    Валютные резервы Азербайджана достигли 40 млрд. долларов

    Эта цифра увеличилась более чем на 2 млрд долларов за последние 3 месяца

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ На 1 июля этого года валютные резервы Азербайджана составили 39,755 млрд долларов США. Как сообщает Report, из них 34 790,9 млн долларов или 87,51% приходятся на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 4 964,1 млн долларов или 12,49% - Центробанка Азербайджана (ЦБА).

    Во втором квартале прошлого года валютные резервы страны увеличились на 2 115,1 млн долларов или 5,62%. Объем валютных резервов ГНФАР вырос на 1 502,7 млн долларов или 4,53%, ЦБА на 531,4 млн долларов или 11,99%.

    За последний год валютные резервы страны увеличились на 353,2 млн долларов или 0,9%. Объем валютных резервов ГНФАР сократился на 408 млн долларов или 1,16%, ЦБА вырос на 680,2 млн долларов или 15,88%.


    		 Валютные резервы ГНФАР (млн долларов США) Валютные резервы ЦБА (млн долларов США) Совокупные валютные резервы Азербайджана (млн долларов США)
    01.07.2017 34 790,9 4 964,1 39 755,0
    01.04.2017 33 207,2 4 432,7 37 639,9
    01.01.2017 33 147,0 3 974,4 37 121,4
    01.10.2016 35 822,1 4 132,7 39 954,8
    01.07.2016 35 117,9 4 283,9 39 401,8
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