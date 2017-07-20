Валютные резервы Азербайджана достигли 40 млрд. долларов

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ На 1 июля этого года валютные резервы Азербайджана составили 39,755 млрд долларов США. Как сообщает Report, из них 34 790,9 млн долларов или 87,51% приходятся на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 4 964,1 млн долларов или 12,49% - Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Во втором квартале прошлого года валютные резервы страны увеличились на 2 115,1 млн долларов или 5,62%. Объем валютных резервов ГНФАР вырос на 1 502,7 млн долларов или 4,53%, ЦБА на 531,4 млн долларов или 11,99%.

За последний год валютные резервы страны увеличились на 353,2 млн долларов или 0,9%. Объем валютных резервов ГНФАР сократился на 408 млн долларов или 1,16%, ЦБА вырос на 680,2 млн долларов или 15,88%.