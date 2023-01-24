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Вахид Ахмедов: Выдача лицензий на деятельность ломбардов очень важна

Вахид Ахмедов: Выдача лицензий на деятельность ломбардов очень важна Выдача лицензий на деятельность ломбардов в Азербайджане очень важна.
Финансы
24 января 2023 г. 12:34
Вахид Ахмедов: Выдача лицензий на деятельность ломбардов очень важна

Выдача лицензий на деятельность ломбардов в Азербайджане очень важна.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вахид Ахмедов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, депутатам необходимо постараться принять закон "О ломбардах”.

Ахмедов также коснулся вопроса искусственного роста цен в Азербайджане: “Я пока не вижу никаких изменений по данному вопросу. Не верю, что инфляция снизится в 2023 году".

Он отметил, что в Грузии в связи с ростом цен устанавливают предельную цену выше которой продукцию продавать нельзя: “Предлагаю провести встречу с министерством экономики по ценовой политике”.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP: Issuing licenses for pawnshops very important
Версия на азербайджанском языке Vahid Əhmədov: "Lombardların lisenziyalaşdırılması çox vacibdir"

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