 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вахид Ахмедов: Налогово-таможенная система Азербайджана нуждается в коренных реформах

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Налогово-таможенная система Азербайджана нуждается в коренных реформах. Необходимо провести реформы, чтобы люди платили достаточно налогов и пошлин. Это позволит избежать теневой экономики.

    Об этом заявил Report член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов, комментируя слова президента Ильхама Алиева о теневой экономике, сказанные им на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

    Vahid Əhmədov

    Член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов

    Теневая экономика имеется во всем мире, включая Азербайджан. Однако ее необходимо пресечь. Это сказал и президент на вчерашнем заседании Кабинета министров. Глава государства в частности затронул этот вопросв ходе обсуждения налогово-таможенной области.

    "Теневая экономика имеется во всем мире, включая Азербайджан. Однако ее необходимо пресечь. Это сказал и президент на вчерашнем заседании Кабинета министров. Глава государства в частности затронул этот вопрос в ходе обсуждения налогово-таможенной области. Уклонение от учета, неофициальная занятость и прочие обстоятельства создают условия для теневой экономики, и люди не хотят платить налоги и пошлины. Поэтому налого-таможенная система должна быть реформирована. Здоровая конкуренция в этом вопросе также играет важную роль. Не должно быть монополии, надо обеспечить прозрачность в налоговых и таможенных органах, а также бороться с коррупцией и взяточничеством. Все эти комплексные меры смогут подорвать теневую экономику", - сказал он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi