Вахид Ахмедов: Налогово-таможенная система Азербайджана нуждается в коренных реформах

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Налогово-таможенная система Азербайджана нуждается в коренных реформах. Необходимо провести реформы, чтобы люди платили достаточно налогов и пошлин. Это позволит избежать теневой экономики.

Об этом заявил Report член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов, комментируя слова президента Ильхама Алиева о теневой экономике, сказанные им на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

Член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов Теневая экономика имеется во всем мире, включая Азербайджан. Однако ее необходимо пресечь. Это сказал и президент на вчерашнем заседании Кабинета министров. Глава государства в частности затронул этот вопросв ходе обсуждения налогово-таможенной области.

"Теневая экономика имеется во всем мире, включая Азербайджан. Однако ее необходимо пресечь. Это сказал и президент на вчерашнем заседании Кабинета министров. Глава государства в частности затронул этот вопрос в ходе обсуждения налогово-таможенной области. Уклонение от учета, неофициальная занятость и прочие обстоятельства создают условия для теневой экономики, и люди не хотят платить налоги и пошлины. Поэтому налого-таможенная система должна быть реформирована. Здоровая конкуренция в этом вопросе также играет важную роль. Не должно быть монополии, надо обеспечить прозрачность в налоговых и таможенных органах, а также бороться с коррупцией и взяточничеством. Все эти комплексные меры смогут подорвать теневую экономику", - сказал он.