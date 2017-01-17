В закрывшихся азербайджанских банках будут созданы кредиторские комитеты

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В находящихся в процессе ликвидации банках Азербайджана создаются кредиторские комитеты.

Об этом сообщил Report Азад Джавадов, исполнительный директор ликвидатора банков - Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADİF).

По его словам, цель заключается в убеждении кредиторов в прозрачной деятельности фонда: “Госструктуры, юридические и физические лица, являющиеся кредиторами банков, будут иметь своих представителей в этих комитетах. Периодически они будут получать информацию о проделанной работе”.

А.Джавадов отметил, что процесс охватит 8 из 11 банков, находящихся под контролем организации: “Кредиторский комитет не будет создан только в трех банках. Одним из них является Royalbank. Банк ликвидирован давно и особого объема работы с кредиторами нет. Parabank превратится в небанковскую кредитную организацию (НКО), процесс погашения задолженностей банка кредиторам частично завершен. Часть кредиторов же на требует обратно свои средства, так как намерена приобрести долю в НКО. Также подходит к концу выплата средств кредиторам Dekabank. В остальных 8 банках - Bank of Azerbaijan, Gencebank, Atrabank, Кавказский банк развития, Texnikabank, Kredobank, Zaminbank и Bank Standard будут созданы кредиторские комитеты”.

По его словам, ADİF предоставит кредиторам планы ликвидации банков, в которых найдут отражение данные об активах и обязательствах банка: “Планы ликвидации шести банков, за исключением Bank Standard и Gencebank, в прошлом месяце представлены в Бакинский административно-экономический суд №1 и ждут утверждения. Планы ликвидации оставшихся двух банков планируется представить до конца этого месяца”.