В январе в Азербайджане налоговые поступления превысили 2 млрд манатов

В январе этого года по линии Государственной налоговой службы в государственный бюджет Азербайджана поступило 2 млрд 259,9 млн манатов налогов.

В январе этого года по линии Государственной налоговой службы в государственный бюджет Азербайджана поступило 2 млрд 259,9 млн манатов налогов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные ведомства.

В частности, 1 млрд 378,2 млн манатов или 61% от налоговых поступлений пришлось на долю ненефтегазового сектора. Это на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в этом году по линии ГНС в бюджет ожидается поступление 15,5 млллрд манатов, из которых 75,3% или 11,67 млрд манатов придется на ненефтегазовый сектор, а 24,7% или 3,83 млрд манатов - на нефтегазовый. Это соответственно на 18% больше и на 3,6% меньше по сравнению с прошлым годом.

Доля налоговых поступлений от ненефтегазового сектора в ненефтяном ВВП Азербайджана в этом году прогнозируется на уровне 12,7%.