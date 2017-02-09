В январе поступления в госбюджет по линии таможенных органов увеличились на 68%

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе 2017 года составил 173 962,60 тыс. манатов, что на 70 335,94 тыс. манатов или 67,87% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 24 602,94 тыс. манатов или 104,95% и составил 48 045,40 тыс. манатов.

За январь объем средств, поступивших с НДС, вырос на 40 833,21 тыс. манатов или 53,10% и составил 117 734,30 тыс. манатов, с акцизов - на 3 552,08 тыс. манатов или 167,23% (в 2,67 раза), составив 5 676,10 тыс. манатов, с дорожных налогов - на 1 347,69 тыс. манатов или 116,27% (в 2,16 раза), составив 2 506,80 тыс. манатов.