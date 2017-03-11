В январе чистые продажи доллара населению увеличились втрое

Баку. 11 марта.REPORT.AZ/ В январе 2017 года в рамках операций по купле-продаже наличной иностранной валюты чистые продажи доллара США населению коммерческими банками Азербайджана составили 63,28 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, в декабре чистые продажи составили 20,36 млн долларов. В месячном исчислении этот показатель увеличился в 3,1 раза. В ноябре населению продано 49,54 млн долларов в чистом выражении.

Отметим, что за 2016 год банки продали населению 445,44 млн долларов в чистом выражении. В январе 2016 года населению продано 173 440,5 млн долларов. Таким образом, в январе текущего года чистые продажи доллара населению в годовом исчислении сократились в 2,7 раза.

Аналитическая группа Report отмечает, что банки стали чистыми продавцами наличной иностранной валюты в связи с ослаблением азербайджанского маната по отношению к доллару в январе.