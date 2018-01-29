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    В Великобритании впервые при вооруженном ограблении украдена криптовалюта

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В британском городе Молсфорд четыре вооруженных преступника заставили биткоин-трейдера совершить перевод криптовалюты, сообщает Report со ссылкой на газету "Evening Standart".

    Издание отмечает, что это первый случай в Великобритании, когда при вооруженном ограблении была украдена криптовалюта.

    Ограбление произошло в городе Молсфорд утром 22 января. Четверо мужчин в балаклавах ворвались в дом 30-летнего бывшего брокера Дэнни Астона, который сейчас возглавляет криптовалютную компанию.

    Неизвестные направили на Д.Астона пистолет, связали его жену, а ребенка вывезли в коляске во двор.

    После этого мужчину заставили перевести неназванную сумму в цифровой валюте.

    Нападавшим удалось скрыться. 

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