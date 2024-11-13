В ВБ выделили два ключевых направления для увеличения финансирования климатических действий

Ведущий специалист по устойчивому финансированию Всемирного банка Светлана Клименко выделила два ключевых направления, на которые нужно обратить внимание для увеличения финансирования климатических действий.

Ведущий специалист по устойчивому финансированию Всемирного банка Светлана Клименко выделила два ключевых направления, на которые нужно обратить внимание для увеличения финансирования климатических действий.

Как сообщает Report, об этом Клименко сказала на сессии "Специальные мероприятия по природе и климату" в рамках COP29.

По ее словам, важно осознать необходимость защиты природы и привлечения к этому процессу финансовых ресурсов.

"Есть два ключевых аспекта, на которые следует обратить внимание для увеличения финансирования. Первый - это оценка глобальной финансовой системой рисков и возможностей, второй - финансовые инновации", - сказала она.

По словам Клименко, когда будут получены точные данные о климатических и природных рисках, будет проще убедить различные заинтересованные стороны действовать сообща.

Она сообщила, что Всемирный банк совместно с правительством Бразилии участвует в инициативе по созданию Постоянного фонда тропических лесов. Этот фонд рассматривается как уникальный механизм для обеспечения финансирования защиты природы и привлечения рыночных ресурсов.

Клименко отметила, что включение показателей природных рисков и возможностей в рынок требует инновационных подходов, и без этих инноваций достижение целей будет невозможно.