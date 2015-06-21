​В Украине состоится Международный экономический форум

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ 8 октября в Украине состоится Киевский международный экономический форум.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт форума, первый форум состоялся в Киеве 2 октября прошлого года.

По информации, на мероприятии будут обсуждаться новые модели устойчивого развития экономики, в том числе, заслушаны прогнозы известного норвежского экономиста Эрика Райнерта.

На форуме примут участие министр экономики Латвии в 2001-2014 годах Даниэл Павлютс, госсекретарь министерства финансов Словакии Васил Худак, министр образования и науки Украины Сергей Квит и другие, в том числе, руководители бизнес-структур.