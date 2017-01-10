В Турции курс евро превысил 4 лиры

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Курс евро в Турции достиг исторической отметки. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, сегодня, 10 января, курс вырос до 4,0068 TRY/EUR. В то же время курс доллара вновь обновил исторический рекорд, достигнув 3,7780 TRY/USD.

Аналитики объясняют резкое подорожание доллара и евро за последние дни политическими процессами, проблемами геополитики и безопасности. Напомним, что в первую неделю апреля в Турции ожидается всенародный референдум по новой конституции с переходом на президентскую форму правления. Инвесторы считают, что это решение негативно скажется на финансовых рынках. Отметим, что с начала года доллар в стране подорожал на 7%, евро – 8%.

Аналитическая группа Report прогнозирует дальнейшее обесценивание лиры в связи с ожиданиями решений нового президента США после 20 января и итогов референдума в Турции. В первом квартале года курс доллара достигнет 4,00 TRY/USD, евро подорожает еще больше. Отметим, что на глобальных рынках уже в первом квартале курс пары доллар/евро может достичь паритета.