​В Texnikabank произошел страховой случай

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В ОАО Texnikabank произошел страховой случай. Как сообщает Report, информацию об этом распространил Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

ADIF со ссылкой на письмо Центробанка Азербайджана №16-00036-2016 от 4 февраля 2016 года сообщает, что на операции Texnikabank введен мораторий. Тем самым в соответствии со ст. 2.1.9 закона "О страховании вкладов" 4 февраля 2016 года считается днем, когда в ОАО Texnikabank произошел страховой случай.

В соответствии со ст. 28.1 закона "О страховании вкладов" в течение 7 календарных дней будет дана дополнительная информация о выбранных для выплаты компенсаций банках-агентах и дате и месте выплаты компенсаций.

Фонд гарантирует выплату компенсаций по застрахованным вкладам ОАО Texnikabank до 30 тыс. манатов. Вклады на сумму свыше 30 тыс. манатов будут выплачиваться ликвидатором в соответствии с законодательством.