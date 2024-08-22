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В Ташкенте стартовал узбекско-азербайджанский бизнес-форум

В Ташкенте стартовал узбекско-азербайджанский бизнес-форум В Ташкенте проходит узбекско-азербайджанский бизнес-форум.
Финансы
22 августа 2024 г. 10:04
В Ташкенте стартовал узбекско-азербайджанский бизнес-форум

В Ташкенте стартовал узбекско-азербайджанский бизнес-форум.

Как сообщает Report, на церемонии открытия выступили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

Азербайджан на двухдневном форуме представляют 67 компаний и около 10 госорганизаций.

В рамках форума также будет организована выставка “Made in Azerbaijan”.

Форум нацелен на укрепление экономических связей между двумя странами, развитие сотрудничества, привлечение инвестиций и реализацию совместных проектов.

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Версия на азербайджанском языке Daşkənddə Özbəkistan-Azərbaycan biznes forumu keçirilir

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