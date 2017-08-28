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    В связи с Гурбан байрамы банки перейдут на усиленный режим работы

    76 структурных подразделений 23 банков будут оказывать клиентам услуги

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Согласно рекомендации Палаты надзора за финансовыми рынками Азербайджана, во время Гурбан байрамы 76 структурных подразделений 23 банков перейдут на усиленный режим работы. 

    Об этом сообщили Report в Палате.

    В праздничные дни в целях обеспечения услуг по удобному обмену валюты функционирующие в столице и регионах 76 структурных подразделений 23 банков будут оказывать клиентам услуги. Два филиала и два отделения четырех банков на территории Баку будут работать в режиме 24/7.

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