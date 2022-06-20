В сводном бюджете Азербайджана образовался профицит в размере 4 млрд манатов

За пять месяцев текущего года доходы сводного бюджета составили 15 млрд 549,9 млн манатов, что на 3 млрд 027 млн манатов или на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За пять месяцев текущего года доходы сводного бюджета составили 15 млрд 549,9 млн манатов, что на 3 млрд 027 млн манатов или на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Министерстве финансов Азербайджана.

Согласно информации, расходы сводного бюджета составили 11 млрд 650,1 млн манатов, что на 1 млрд 535,5 млн манатов или на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За пять месяцев текущего года сводный бюджет прогнозировался с дефицитом в 2 млрд 178,8 млн манатов, но фактически образовался профицит в 3 млрд 899,8 млн манатов.

"По оперативным данным исполнения государственного и сводного бюджетов, за пять месяцев текущего года доходы государственного бюджета составили 12 млрд 442,4 млн манатов или 110,8% против прогноза в 11 млрд 227 млн манатов, что на 2 млрд 706,6 млн манатов или 27,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Согласно документу, за пять месяцев текущего года на ненефтяной сектор пришлось 6 млрд 353,4 млн манатов доходов государственного бюджета, что на 1 млрд 591,5 млн манатов или на 33,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Удельный вес поступлений по ненефтяному сектору в структуре доходов государственного бюджета составил 51,1%, увеличившись на 6,2 п.п. относительно прогнозного показателя (44,9%).

За 5 месяцев расходы госбюджета исполнены на 10 млрд 450 млн манатов или 100,7% против прогноза в 10 млрд 380,8 млн манатов, что на 1 млрд 083,8 млн манатов или 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период в госбюджете образовался профицит в 1 млрд 992,4 млн манатов, что на 1 млрд 146,2 млн манатов или в 2,4 раза больше прогноза", - говорится в сообщении министерства.