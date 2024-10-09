В Стамбуле подписан меморандум о создании Финтех-альянса тюркских государств.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую финтех-ассоциацию.
Документ подписали финтех-ассоциации Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Меморандум предусматривает более тесное сотрудничество, обмен опытом и реализацию совместных проектов в области развития финансовых технологий, законодательства и регулирования, повышения финансовой инклюзивности, поддержки стартап-экосистемы, упрощения международных платежей и переводов, кибербезопасности и т.д.