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В Стамбуле подписан меморандум о создании Финтех-альянса тюркских государств

В Стамбуле подписан меморандум о создании Финтех-альянса тюркских государств В Стамбуле подписан меморандум о создании Финтех-альянса тюркских государств.
Финансы
9 октября 2024 г. 17:50
В Стамбуле подписан меморандум о создании Финтех-альянса тюркских государств

В Стамбуле подписан меморандум о создании Финтех-альянса тюркских государств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую финтех-ассоциацию.

Документ подписали финтех-ассоциации Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Меморандум предусматривает более тесное сотрудничество, обмен опытом и реализацию совместных проектов в области развития финансовых технологий, законодательства и регулирования, повышения финансовой инклюзивности, поддержки стартап-экосистемы, упрощения международных платежей и переводов, кибербезопасности и т.д.

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