В США объявлено о 25-процентных пошлинах на товары из Франции

США объявили о введении 25-процентных пошлин на товары из Франции объемом 1,3 млрд долларов из-за цифрового налога, они вступят в силу с 6 января 2021 года.

США объявили о введении 25-процентных пошлин на товары из Франции объемом 1,3 млрд долларов из-за цифрового налога, они вступят в силу с 6 января 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление торгпредства США.

Как сообщил торговый представитель США, цифровой налог несправедливо ущемляет американские компании, которые занимаются цифровыми технологиями. Тем не менее, пошлины США не вступят в силу до 6 января 2021 года, пока продолжаются переговоры.

Сообщается, что пошлинами будут облагаться французская косметическая продукция и сумки.