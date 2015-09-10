​В США мошенничество с банковскими картами достигло пика

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Мошенничество с банковскими картами и банкоматами в США достигло пика за последние 20 лет, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Воры зачастую используют скимминговые устройства, которые считывают данные о владельце банковской карты, выпускают дубликат и пользуются чужой картой в собственных целях.

Количество подобных карт, которые принимаются в банкоматах банков за последние годы выросло на 174%, а количество поддельных карт, которые принимаются в банкоматах не принадлежащих банкам - на 317%.

Согласно опросам Unisys Security Insights, которые были опубликованы в 2014 году, около 59% американцев боятся, что их банковская карта подвергнется мошенничеству.