​В следующем году в Азербайджане будет создана дополнительная налоговая база в объеме 316 млн. манатов

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре этого года по линии министерства налогов в госбюджет перечислено 5 970,247 млн. манатов, прогноз выполнен на 100,1%.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель министра налогов Натиг Амиров на сегодняшней пресс-конференции: "Октябрь - последний месяц перечислений нефтяных консорциумов в бюджет. Всем было интересно, насколько сократятся выплаты с падением цен на нефть. Нефтяные консорциумы перечислили в госбюджет 696 млн. манатов, что на 104 млн. манатов меньше прогноза".

Н.Амиров отметил, что, несмотря на это, поступления от ненефтяного сектора превысили прогноз на 136 млн. манатов, что создало условия для выполнения прогноза. Доходы бюджета по всем районам выполнены на 100%.

За отчетный период по ненефтяному сектору собрано 4 063 млн. манатов налогов против прогнозируемых 4 812 млн. манатов, что на 542 млн. маната больше соответствующего периода прошлого года.

Он отметил, что за прошедший период министерство налогов провело 9 967 выездных налоговых проверок.

Заместитель министра отметил, что поступления в госбюджет по линии министерства налогов в 2015 году прогнозируются в размере 7 112 млн. манатов: "Мы должны выполнить этот прогноз. Самый сложный период остался позади. Нам было интересно, с каким дефицитом выполнят прогноз нефтяные консорциумы. Эта сумма составила 104 млн. манатов. Мы также выполним обязательства, которые возложены на нас в предстоящие два месяца".

По словам Н.Амирова, в 2016 году поступления в госбюджет по линии министерства налогов прогнозируются в размере 6 602 млн. манатов: "Налоговые органы анализируют выполнение прогноза. В стране продолжается тенденция экономического роста".

Заместитель министра также отметил, что в следующем году в стране будет создана дополнительная налоговая база в объеме 316 млн. манатов.