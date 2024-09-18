В следующем году средняя зарплата в Азербайджане достигнет 1080 манатов

В 2025 году среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане прогнозируется на уровне 1 080 манатов.

В 2025 году среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане прогнозируется на уровне 1 080 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минфина.

Согласно информации, средняя зарплата в стране в 2026 году достигнет 1156 манатов, в 2027 году - 1238 манатов, в 2028 году - 1326 манатов.

Напомним, что в январе-июле текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана увеличилась на 8,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1002 маната.